Heute in der Schweiz

Erneuter Prämienhammer: Krankenkassenprämien steigen 2027 im Schnitt um 5%. Politisch wächst der Druck – gleichzeitig könnte ab 2028 eine Reform die Prämien etwas dämpfen.

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider musste heute schlechte Nachrichten verkünden: Die Krankenkassen-Prämien steigen erneut, dieses Mal um durchschnittlich 5%. Als Gründe nannte sie die alternde Bevölkerung, neue Behandlungsmöglichkeiten und dass manche Menschen häufig ärztliche Leistungen beanspruchen.

Für viele Schweizer Haushalte wird diese Erhöhung das Budget weiter belasten – die Gesundheitskosten zeigen sich bei Umfragen regelmässig als die grösste Sorge der Schweizer:innen.

Noch vor Verkündung der neuen Prämienanstiege hat die SP ihre neue Initiative «Für tiefere Krankenkassenprämien» angekündigt. 90% der Prämienzahlenden sollen mit Gutschriften für mehrere Monatsprämien entlastet werden. Finanziert werden soll dies durch höhere Bundessteuern für die einkommensstärksten 10% der Bevölkerung sowie für Unternehmen.

Es gibt aber auch einen kleinen Hoffnungsschimmer für Prämienzahlende, jedoch erst ab 2028. Dann müssen sich die Kantone neu auch an ambulanten Behandlungskosten beteiligen, die heute vollständig von den Krankenkassen getragen werden. Dadurch werden die Kassen entlastet – laut Berechnungen des Bundesamts für Gesundheit könnte dies die Prämien schweizweit um rund 2% dämpfen.