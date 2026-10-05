Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Monatelang spekulierten Bundeshausjournalist:innen über den Rücktritt von Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Seit er am Freitag bekanntgegeben hat, dass er aus dem Bundesrat zurücktreten wird, hat sich das Thema der Spekulationen verlagert: In den Gängen des Medienzentrums des Bundeshauses spricht man nur noch über die möglichen Kandidat:innen für seine Nachfolge.

Mann oder Frau? Aus der Romandie oder Deutschschweiz? Hardliner oder Konsenspersönlichkeit? Die Fragen sind zahlreich. Auf die Antworten wird man noch warten müssen: Bislang hat noch niemand offiziell eine Kandidatur bekannt gegeben.

Gute Lektüre und beste Grüsse aus Bern