Heute in der Schweiz

So trainieren die Ferkel für das Säulirennen an der Olma – und welcher Bundesrat die Tradition mit dem Säuli auf dem Arm begründet hat.

Wer sportlich reüssieren will, muss trainieren. Das gilt auch für die Ferkel, die an der Olma beim Säulirennen für ein Spektakel sorgen. Am Freitag wird die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung eröffnet, die Säuli trainieren seit zwei Monaten für ihren Auftritt.

Auf dem Hof der Familie Dörig in Gossau werden die Ferkel vorbereitet, wie die Schweizer Familie berichtet. Sie lernen, in einer Startbox zu stehen und im Sponsorenmäntelchen zu rennen, und sie werden mit Musik und Kindergeschrei auf den Rummel vorbereitet. Wenn die Olma losgeht, sind die viermonatigen Säuli 50 Kilogramm schwer; das ist ihr ideales Renngewicht. Danach geht es für sie zurück auf den Bauernhof – bis sie mit 110 Kilogramm ihr Schlachtgewicht erreicht haben.

Wenn wir an Säuli und die Olma denken, darf ein Bild nicht fehlen: Ein Bundesrat oder eine Bundesrätin mit einem Ferkel in den Armen. Jedes Jahr reist ein Mitglied des Bundesrats an die Messe – obwohl sie nicht mehr zum offiziellen Pflichtprogramm gehört. Aber die Gelegenheit für ein Bild mit einem herzigen Tier lassen sie sich nicht entgehen, wie die NZZ schreibt. Der erste Bundesrat, der ganz nonchalant ein Säuli auf den Arm nahm, war übrigens Samuel Schmid im Jahr 2001. Danach folgten fast alle seinem Beispiel. Ausser Joseph Deiss – er posierte mit einer Geiss.