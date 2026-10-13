Heute in der Schweiz

Das Kandidatenkarussell rund um die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin dreht sich weiter und die Schweizer Medien nutzen die Stunde, um das Gremium Bundesrat sowie die Wahl einer neuen Person in die Schweizer Regierung von unterschiedlichen Seiten zu besprechen.

Die NZZ fragt etwa, was mit den Nächten der langen Messer geschehen sei. «Im Gegensatz zu früher sind Bundesratswahlen heutzutage vorhersehbar, weil sich die Parteien im Vorfeld einigen», schreibt die Zeitung. Der Ursprung des heutzutage gängigen Kandidat:innen-Tickets liegt übrigens bei der Einführung der Zauberformel im Jahr 1959.

Der Blick wie auch der Tages-Anzeiger widmeten sich der Mutter-Frage. Die Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz gilt als mögliche Kandidatin für die Nachfolge Parmelins – und ist Mutter von zwei Kindern. Letzteres hat für manche eine Debatte rund um Vereinbarkeit von Mutterrolle und Bundesratsamt lanciert. In einem Meinungsartikel hält der Tages-Anzeiger fest, diese Diskussion sei gerade für «Eltern, die unter hohen Kita-Kosten und komplexer Familienlogistik leiden», ein Hohn.

Derzeit nimmt SRF amtierende und Alt Bundesrät:innen unter die Lupe. Oder eher: deren sportliche Rituale. Während Justizminister Beat Jans auf dem Fussballplatz zu finden ist, sucht Finanzministerin Karin Keller-Sutter den Boxkeller auf. Alt Bundesrat Adolf Ogi begann bereits zu Amtszeiten seinen Tag mit einem Lauf, und der frühere Bundesrat Ueli Maurer machte als ehemaliger Major und Kommandant eines Radfahrerbataillons Velofahren zu seiner Passion.