Trumps Wirtschaftskrieg: Europa und die Schweiz suchen die Nähe zu den Mercosur-Staaten

Kreta Kaingang, Delegierter der indigenen Bevölkerung aus Brasilien und Lisa Mazzone, grüne Nationalrätin, an einer Medienkonferenz am 7. November 2019 in Bern. Indigene Delegierte aus Brasilien steltlen gemeinsam mit der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) ihre Forderungen vor, was das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz (EFTA) und Brasilien (Mercosur) betrifft.

Peter Klaunzer/Keystone