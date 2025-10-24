Ausserrhoden nimmt zwei Kinder und drei Angehörige aus Gaza auf

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden nimmt zwei der sieben verletzten palästinensischen Kinder auf, welche am Freitagabend per Flugzeug in die Schweiz gebracht werden. Sie werden im Kinderspital St. Gallen behandelt. Der Kanton St. Gallen garantiert die Finanzierung der Behandlungskosten.

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen hätten sich gemeinsam mit dem Ostschweizer Kinderspital gegenüber dem Bund bereit erklärt, die humanitäre Aktion zu unterstützen und zwei Kinder aus Gaza medizinisch zu versorgen. Das erklärte ein Sprecher des Kantons Appenzell Ausserrhoden der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Kosten der Behandlungen werde der Kanton St. Gallen aus dem Lotteriefonds (Katastrophenhilfe) begleichen, sofern die Krankenversicherer die Kostenübernahme ablehnten.

Eines der Kinder wird laut des Sprechers von seiner Mutter begleitet, das andere von einem Onkel und einer Cousine. Gemäss Bundesamt für Migration durchlaufen die fünf Personen ein Asylverfahren im Kanton Appenzell Ausserrhoden.