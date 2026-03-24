Auto erfasst Schulkind auf dem Trottoir in Wolfenschiessen NW

Keystone-SDA

Ein mutmasslich schwarzer Sportwagen hat am Montagabend in Wolfenschiessen NW einen zehnjährigen Jungen auf dem Trottoir angefahren. Dabei verletzte sich das Kind leicht, derweil der Lenker oder die Lenkerin weiterfuhr.

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(Keystone-SDA) Das Auto überholte auf der Hauptstrasse ein vorausfahrendes Fahrzeug und geriet dabei auf das Trottoir, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden vom Dienstag hiess. Der Junge wurde vom Auto erfasst, stürzte und prallte gegen einen Zaunpfosten.

Die Insassen eines nachfolgenden Fahrzeugs hielten kurz beim verletzen Kind an und erkundigten sich nach seinem Befinden. Anschliessend fuhren sie weiter.

Die Kantonspolizei Nidwalden ermittelt nun zum Unfall.