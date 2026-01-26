Auto prallt in Schwarzenberg LU in eine Hausmauer

Keystone-SDA

In Schwarzenberg LU ist in der Nacht auf Sonntag ein Auto gegen eine Hausmauer geprallt. Beide Insassen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft kam ein 19-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.45 Uhr, auf der Mattstrasse von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Hausmauer. Beide Insassen wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Kontrolle in ein Spital gefahren.

Die Polizei nahm dem Lenker den Führerausweis ab. Gemäss Communiqué beläuft sich der Sachschaden auf «mehrere tausend Franken».