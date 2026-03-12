Autofahrer bei Kollision in Ebersecken LU lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Auto ist am Donnerstag der Fahrer des Lieferwagens in Ebersecken lebensbedrohlich verletzt worden. Er wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung war der Lieferwagen auf der Nebenstrasse Huoben in Richtung Altishofen unterwegs, als er an der Kreuzung geradeaus fahren wollte. Dabei kam es auf der Richenthalerstrasse zum Zusammenstoss mit einem Auto, wie es im Communiqué hiess.