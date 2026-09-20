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Autofahrer bei Selbstunfall im Diemtigtal schwer verletzt

Keystone-SDA

In Schwenden im Diemtigtal im Berner Oberland ist in der Nacht auf Sonntag ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Der Autolenker erlitt schwere Verletzungen und wurde per Helikopter ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung vom Unfall ging gegen 02.50 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese am Sonntag mitteilte. Der Automobilist sei auf der Kileystrasse Richtung Schwenden unterwegs gewesen, als er über den Rand der Fahrbahn geraten sei.

Das Auto stürzte den Angaben zufolge die Böschung hinab, überschlug sich und kam schliesslich in einem Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt, ein Ambulanzteam fuhr ihn ins Spital.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

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