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Autofahrer kracht in Egnach TG in parkierte Fahrzeuge

Keystone-SDA

Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Egnach TG wegen eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Auto verloren. Dabei geriet er über die Gegenfahrbahn auf den Vorplatz eines Hauses und kollidierte mit einem Pfosten, einer Hecke und mehreren parkierten Fahrzeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

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