Autofahrer nach Unfall in Schwenden im Spital verstorben

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer ist nach einem Selbstunfall in Schwenden im Diemtigtal im Spital verstorben. Er erlag in der Nacht auf Montag seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann war in der Nacht auf Sonntag verunfallt. Er wurde daraufhin in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Montag zunächst an, wie die Polizei in einer Mitteilung weiter schrieb.