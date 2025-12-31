Automobilist verletzt sich in Siblingen SH bei Selbstunfall

Bei Siblingen SH ist am Mittwochvormittag ein Automobilist von der Strasse abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Verletzt wurde der 78-Jährige vom Rettungsdienst in ein Spital transportiert.

(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung der Schaffhauser Kantonspolizei ist noch unklar, wieso der Mann von der Strasse abkam. Nach der Kollision mit dem Baum überschlug sich das Auto. Aufmerksame Ersthelfer betreuten den Verunfallten und alarmierten den Rettungsdienst. Die Unfallursache wird untersucht.