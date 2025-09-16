The Swiss voice in the world since 1935
Bagger stürzt in Allenwinden ZG in Bach und verletzt Fahrer

Keystone-SDA

Bei Sanierungsarbeiten in Allenwinden in der Gemeinde Baar ist am Montagnachmittag ein Bagger von einem Waldweg abgekommen und in den Schwarzenbach gestürzt. Der Baggerfahrer musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Montag, kurz nach 16:00 Uhr im Gebiet Dorfmatt in der Gemeinde Baar, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag in einem Communiqué mitteilten.

Ein Kleinbagger geriet auf einem Waldweg ins Rutschen, kippte zur Seite und kam im Bachbett zum Stillstand. Der 42-jährige Maschinist konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch mit Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, errichtete die Feuerwehr Baar eine Ölsperre im Schwarzenbach. Die Unfallursache wird von der Zuger Polizei untersucht.

Im Einsatz standen rund 15 Angehörige der Feuerwehr Baar, Mitarbeitende des Amts für Umwelt sowie die Zuger Polizei.

