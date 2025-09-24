The Swiss voice in the world since 1935
Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand bleibt unterbrochen

Keystone-SDA

Wegen Unwetterschäden in Norditalien ist der Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand weiterhin unterbrochen. Sämtliche Züge des internationalen Fernverkehrs fallen aus. Reisende werden gebeten, über Domodossola nach Italien zu fahren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Empfehlung gilt noch für den ganzen Mittwoch, wie die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten. Im internationalen Regionalverkehr verkehrten die Züge hingegen wieder nach Fahrplan.

Die Bahnstrecke zwischen Carimate und Seregno (I) stehe seit dem frühen Mittwochmorgen wieder vollumfänglich zur Verfügung, schrieben die SBB weiter. Es müsse jedoch mit Verspätungen von circa 10 Minuten gerechnet werden.

Im Gebiet von Carimate war es in der Folge der starken Regenfälle von Montag zu Überschwemmungen und Unwetterschäden auf dem italienischen Bahnnetz gekommen. Reisende wurden mit Ersatzbussen transportiert.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

