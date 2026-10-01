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Bankomaten-Sprenger von Thayngen machten keine Beute

Keystone-SDA

Die drei Männer, die am Mittwoch um 4 Uhr morgens einen Bankomaten in Thayngen in die Luft gejagt hatten, haben keine Beute gemacht. Dies gab die Bundesanwaltschaft auf Anfrage bekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Weitere Angaben machte die Bundesanwaltschaft nicht. Die Untersuchung sei noch im Gang und werde aktiv weitergeführt, teilte sie gegenüber Keystone-SDA mit. Einer der Täter zog sich bei der Sprengung schwere Verletzungen an Hand und Oberschenkel zu und musste in die Notfallstation gebracht werden.

Seine zwei Komplizen sind noch flüchtig und werden von der Polizei gesucht. Sie sollen in einem schwarzen Auto Richtung Deutschland geflohen sein.

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