Basel-Stadt vermeldet erfolgreiches Museenjahr 2025

Keystone-SDA

Die Museen des Kantons Basel-Stadt verzeichneten im Jahr 2025 rund 1,7 Millionen Eintritte. Das sind 10,4 Prozent mehr als noch im Vorjahr, wie das Präsidialdepartement am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Deutlich gestiegen sind die Eintritte in die Fondation Beyeler, ins Museum Tinguely, ins Cartoonmuseum und ins Historische Museum, wie es heisst. Die zum Museenverbund gehörenden Häuser in Deutschland sowie in den Kantonen Baselland und Solothurn hätten mit rund 359’000 Eintritten im 2025 gegenüber rund 366’000 Eintritten im 2024 jedoch einen leichten Rückgang verzeichnet.

Als Publikumsmagneten werden in der Mitteilung die Retrospektive zu Yayoi Kusama (Fondation Beyeler, 274’374 Besuchende), die Ausstellung «Wildlife Photographer of the Year» (Naturhistorisches Museum, 94’655 Besuchende) und die Ausstellung «Midnight Zone» von Julian Charrière (Museum Tinguely, 86’018 Besuchende) hervorgehoben.

Wasserschaden im Museum für Gegenwartskunst

Die Ausstellung zu Paula Rego im Kunstmuseum zog weitere 65’236 Besuchende an, wie es weiter heisst. Dessen Standort Gegenwart sei jedoch wegen eines Wasserschadens fast das gesamte Jahr geschlossen gewesen, was zur Verschiebung von zwei Ausstellungen und geringeren Besuchendenzahlen im Vergleich zum Vorjahr geführt habe.

Die Ausstellungen wurden teilweise schon im Jahr 2024 eröffnet oder liefen ins Jahr 2026 weiter. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Gesamtlaufzeit der Ausstellungen.