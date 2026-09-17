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Baselbieter Matur-Sportklassen ziehen von Liestal nach Muttenz um

Keystone-SDA

Die Matur-Sportklassen des Kantons Basel-Landschaft werden ab dem Schuljahr 2028/29 neu am Gymnasium Muttenz geführt. Der Standortwechsel von Liestal soll für die Mehrheit der leistungssporttreibenden Schülerinnen und Schüler die Reisewege verkürzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch ein Grund ist mehr Platz am neuen Standort, wie die Baselbieter Bildungsdirektion am Donnerstag mitteilte. Die Trainingsstützpunkte hätten sich in den vergangenen Jahren zunehmend in Richtung Stadt und unterer Kantonsteil verlagert.

Die Überführung nach Muttenz erfolgt laut Mitteilung stufenweise. Die erste Klasse startet im Schuljahr 2028/2029. Alle bereits bestehenden Klassen schliessen ihre Ausbildung noch am Gymnasium Liestal ab.

Dem Entscheid ging eine Standortüberprüfung voraus. Diese basierte auf eine Interpellation der Landrätin Claudia Brodbeck (Mitte).

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