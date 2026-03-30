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Baselbieter Polizei geht gegen Auto-Poser vor

Keystone-SDA

Die Baselbieter Polizei hat zwischen Freitag und Sonntag mehrere Auto-Poser kontrolliert. Sie beschlagnahmte neun Fahrzeuge.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt wurden acht Personenwagen und ein Motorrad sichergestellt und stillgelegt, wie die Polizei am Montag mitteilte. So hätten mehre Fahrzeuge technische Veränderungen aufgewiesen oder hätten die zulässigen Lärmgrenzwerte deutlich überschritten.

Neben den verantwortlichen Lenkern seien auch die Fahrzeughalter verzeigt worden, heisst es weiter.

Die Polizei kündigte an, ihre Kontrollen weiter intensivieren zu wollen und konsequent gegen die «Poser-Szene» vorzugehen.

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