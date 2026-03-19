Baselbieter Primeo Energie steigert 2025 Gewinn trotz Umsatzschwund

Keystone-SDA

Die Primeo-Energie-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 zwar weniger Umsatz erzielt, den Gewinn aber trotzdem gesteigert. Positiv zu Buche schlugen der Verkauf einer Windenergieanlage in Norwegen sowie die Veräusserung der Elektromobilitätssparte in der Schweiz.

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(Keystone-SDA) Die energiewirtschaftliche Lage habe sich 2025 erstmals wieder seit 2020 ruhiger gezeigt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Primeo Energie erwirtschaftete dabei einen Umsatz von 1,8 Milliarden Franken, rund 392 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Begründet wird der Umsatzschwund mit niedrigeren Strompreisen und einem insgesamt tieferen Absatzvolumen in der Schweiz.

Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit stieg derweil um 3 Millionen Franken auf 127 Millionen. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um 19 Millionen auf 109 Millionen. Dies sei im Wesentlichen auf das Segment Energielösungen zurückzuführen, welches gezielt angepasst worden sei.

Dabei wurden laut Primeo Aktivitäten mit fehlender kritischer Grösse oder unzureichender Profitabilität verkauft. Dazu zählten etwa der Verkauf der Windenergieanlagen in Norwegen sowie der Elektromobilitätssparte in der Schweiz.

Für das laufenden Jahr stellt das Unternehmen den weiteren Ausbau der Aktivitäten im Ausland in den Mittelpunkt.