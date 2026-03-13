Baselbieter Wahlkreise Oberwil und Waldenburg verlieren Mandate

Keystone-SDA

Die Baselbieter Wahlkreise Oberwil und Waldenburg werden bei den nächsten Landratswahlen je ein Mandat weniger haben. Die Mandate gehen jeweils an die Wahlkreise Münchenstein und Laufen, wie die Regierung in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Wahlkreis Oberwil waren bisher zehn Landratssitze zu vergeben, bei den Landratswahlen vom 11. April 2027 werden es nur noch neun sein, wie es heisst. Für den Wahlbezirk Waldenburg bedeute es einen Rückgang von deren sechs auf fünf. Die Wahlbezirke Münchenstein und Laufen würden jeweils von sechs auf sieben Mandate wachsen.

Laut Mitteilung gibt es für die Verschiebungen zwei Gründe. Erstens kommt erstmals das im Mai 2025 eingeführte, revidierte Wahlgesetz zur Anwendung, wie die Regierung schreibt. Dieses sehe vor, dass jeder Wahlkreis vorab einen Sitz erhalte und die restliche Zuweisung im Verhältnis der Stimmberechtigten zu den anderen Kreisen erfolge.

Zweitens habe sich das Verhältnis der Stimmberechtigten in den Wahlkreisen geändert. Die Berechnung sei aufgrund der Zahlen bei der vergangenen Abstimmung vom 8. März erfolgt. Dieser Faktor hatte bereits vor der Einführung des neuen Wahlgesetzes für Veränderungen bei der Mandatsverteilung gesorgt.

Das neue System arbeitet mit einem Doppelproporz. Zunächst werden die 90 Landratssitze auf die Parteien gemäss kantonaler Ergebnisse verteilt. Danach entsenden die Wahlkreise so viele Landrätinnen und Landräte ins Parlament, wie ihnen Mandate zustehen. Die Baselbieter Bevölkerung hatte die Änderung im Februar 2025 mit rund 66,8 zu 33,2 Prozent der Stimmen gutgeheissen.