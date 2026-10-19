Basler FDP vereinbart Listenverbindung mit vier weiteren Parteien

Keystone-SDA

Teilen

Die FDP Basel-Stadt hat sich mit vier weiteren Parteien auf eine Listenverbindung für die Nationalratswahlen 2027 geeinigt. Zudem hat die Partei am Montagabend vier Kandidierende für die Wahlen nominiert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vorstände von Mitte, EVP, FDP, GLP und LDP hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilten die fünf Parteien mit. Ziel sei es, ihre beiden Nationalratssitze zu halten und die ausgleichende und liberale Vertretung aus Basel-Stadt im eidgenössischen Parlament zu stärken.

Die Parteien treten weiterhin mit eigenen Listen und Kandidierenden an. Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die jeweiligen Parteiversammlungen.

FDP nominiert vier Kandidierende

Am Parteitag der FDP Basel-Stadt wurden Parteipräsidentin Tamara Hunziker, Fraktionspräsident Daniel Seiler, die Riehener Einwohnerrätin Barbara Näf und Vorstandsmitglied Alex Grossenbacher als Kandidierende bestimmt, wie die Partei am Montag mitteilte.

Die FDP will bei den Nationalratswahlen vom 24. Oktober 2027 einen der vier Basler Nationalratssitze erobern.