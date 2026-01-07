Basler Grosser Rat ist für Gegenvorschlag zu Stadttauben-Initiative

Keystone-SDA

Der Grosse Rat Basel-Stadt stellt der Stadttauben-Initiative einen Gegenvorschlag gegenüber. Er hat am Mittwoch einstimmig den Vorschlag der vorberatenden Kommission angenommen. Die Initiative empfahl das Parlament mit 73 zu 15 Stimmen bei 6 Enthaltungen zur Ablehnung.

(Keystone-SDA) Der obsiegende Gegenvorschlag der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) sieht ein vierjähriges Pilotprojekt mit der Einrichtung von fünf Taubenschlägen vor. Das Projekt beinhaltet auch Greifvogeleinsätze, um die Tauben zu vergrämen und ein Gesundheitsscreening. Die Kosten belaufen sich auf 830’000 Franken und nach Ablauf des Pilots sollen die Erkenntnisse in ein Stadttaubenkonzept fliessen.

Der Gegenvorschlag fand quer durch alle Fraktionen hindurch Zustimmung. Die Mitte/EVP, FDP und LDP wollten einzig die Dauer des Projekts auf drei Jahre und die Anzahl Taubenschläge auf drei begrenzen. Das Parlament lehnte jedoch einen entsprechenden Änderungsantrag mit 63 zu 29 Stimmen ab.

Minderheit will mehr als ein Pilotprojekt

Die 2024 eingereichte Volksinitiative für ein «Neues Stadttaubenkonzept Kanton Basel-Stadt» will die Zahl der Tauben auf von heute schätzungsweise 7000 bis 8000 Tieren auf 3000 bis 4000 reduzieren. Sie fordert in der ganzen Stadt betreute Taubenschläge, artgerechte Fütterung, Austausch von Eiern zur Geburtenkontrolle, Versorgung kranker Tiere und ein Tötungsverbot. Der Gegenvorschlag sieht Letzteres aber nicht vor.

Nur 15 Parlamentsmitglieder wollten die Initiative zur Annahme empfehlen. Einzelne Stimmen dafür kamen von der SP, Grünen, Basta und SVP. Harald Friedl (Grüne), der vor vier Jahren bereits einen Anzug für ein Taubenkonzept eingereicht hatte, begrüsste zwar die Verbesserungen im Gegenvorschlag. Er sprach sich aber auch für die Initiative aus, da es in seinen Augen angesichts der Erfahrungen in anderen Städten mit einem Taubenkonzept, etwa Bern, mehr ein Pilotprojekt braucht.

Noch ist unklar, ob das Initiativkomitee sein Volksbegehren zurückzieht oder nicht.