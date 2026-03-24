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Baume-Schneider besucht in Paris Brandopfer von Crans-Montana VS

Keystone-SDA

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat am Dienstag ein Pariser Spital besucht, in dem Brandopfer der Katastrophe von Crans-Montana VS behandelt werden. Sie bedankte sich dort beim Pflegepersonal.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Frankreich hat mehrere Patienten mit schweren Verbrennungen in verschiedenen Spitälern aufgenommen. Am Rande der Wiedereröffnung des Centre culturel suisse (CCS) in Paris besuchte die Schweizer Kultur- und Gesundheitsministerin das Militärspital Percy bei Paris.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte Baume-Schneider, sie finde es äusserst interessant, einen vertieften Einblick zu erhalten, wie dieses Militärspital gemeinsam mit anderen Partnerspitälern eine fundamentale Rolle bei der Rettung von Menschenleben spiele – sei es mit dem Spital von Sitten, dem CHUV in Lausanne oder anderen europäischen Spitälern. Man sehe, dass alles professionell, genauestens und über einen längeren Zeitraum geplant sei.

In Begleitung des Walliser Staatsratspräsidenten Mathias Reynard lobte die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) die Fachkompetenz dieses französischen Militärspitals bei der Behandlung von Schwerbrandverletzten.

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