Behörden stellen über 530 Kilo Drogen am Flughafen Zürich sicher

Keystone-SDA

Im dritten Quartal 2025 haben Zoll und Kantonspolizei Zürich am Flughafen Zürich mehr als 530 Kilogramm Drogen sichergestellt. Der grösste Teil war Marihuana, aber auch exotischere Drogen wie Ayahuasca waren dabei.

(Keystone-SDA) Über zwölf Kilogramm des pflanzenbasierten Halluzinogens Ayahuasca wurden sichergestellt, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Dazu kamen 437 Kilo Marihuana, 42 Kilo Khat, 24 Kilo Kokain und 19 Kilo Heroin.

Die Polizei verhaftete 21 Personen aus 13 verschiedenen Nationen. Ebenso divers waren die Herkunftsflughafen, sie «verteilten sich auf mehrere Länder auf dem Globus», schreibt die Zürcher Kantonspolizei. Neun der Schmuggler wollten den Flughafen Zürich als Transit benutzen, zwölf reisten in die Schweiz ein.

Sechs der Verhafteten waren Frauen, 15 Männer. Sie waren zwischen 18 und 67 Jahre alt. Die meisten Drogen wurden im Gepäck gefunden, eine Person schmuggelte Kokain in Fingerlingen im Magen-Darm-Trakt.