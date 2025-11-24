Berichte über Tote bei gewaltsamen Vorfällen im Gazastreifen

Im Gazastreifen hat es trotz geltender Waffenruhe palästinensischen Berichten zufolge wieder tödliche Zwischenfälle gegeben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa und weitere palästinensische Medien meldeten insgesamt vier Tote seit dem Morgen.

(Keystone-SDA) So sei etwa ein Mann durch Artillerie-Beschuss im Osten der Stadt Gaza und ein weiterer bei einem Drohnenangriff im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen. Bei dem zweiten Vorfall habe es auch mehrere Verletzte gegeben. Den Berichten zufolge ereignete sich dieser innerhalb eines von der Armee kontrollierten Gebiets.

Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Berichten nach.

Seit Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen am 10. Oktober ist es immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen gekommen.