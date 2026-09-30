Berner Polizei fasst vier Einbrecher nach Verfolgungsjagd

Keystone-SDA

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Nach einem Einbruchsversuch in Biel hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch vier mutmassliche Täter festgenommen. Drei von ihnen sind nach einer Verfolgungsjagd gefasst worden, die bis nach Tramelan im Berner Jura geführt hatte.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 04.25 Uhr war ein Alarm in einem Geschäft an der Unionsgasse in Biel ausgelöst worden, wie die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Vor Ort nahm die Polizei einen Verdächtigen fest, während drei Männer ohne Deliktsgut in einem Auto flüchteten.

Nach einer Verfolgungsjagd liessen die Flüchtenden ihr Auto in Tramelan stehen. Unter Einsatz eines Diensthundes sowie zweier Drohnen spürten die Einsatzkräfte die 20-jährigen Männer am Waldrand auf und nahmen sie fest. Im Einsatz stand auch das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz.