Bernmobil steigert Fahrgastzahlen leicht

Keystone-SDA

Bernmobil hat im vergangenen Jahr 99,2 Millionen Fahrgäste befördert. Das entspricht einer Zunahme um rund 250'000 gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Dass die Steigerung nicht deutlicher ausfiel, liegt laut Bernmobil vor allem an der mehrmonatigen Sperrung der Kornhausbrücke. Davon betroffen waren die stark frequentierten Linien 9 und 10. Trotzdem blieb die Buslinie 10 die meistgenutzte Linie, gefolgt von den Tramlinien 9 und 8.

Der Gewinn bewegt sich mit 3,1 Millionen Franken im Rahmen des Vorjahrs. Die Erträge und Kosten sind laut Bernmobil leicht gestiegen, während insgesamt 60,7 Millionen Franken investiert wurden. Schwerpunkte waren die Sanierung der Kornhausbrücke sowie die Beschaffung neuer Elektrobusse.

Die Elektrifizierung der Busflotte habe sich positiv auf die Umweltbilanz ausgewirkt, schrieb Bernmobil weiter. Der Energieverbrauch sei um 8,9 Prozent gesunken, der CO2-Ausstoss um rund 700 Tonnen.

In den vergangenen fünf Jahren habe sich der CO2-Ausstoss sogar um knapp ein Viertel reduziert. Mitte Dezember 2026 folgt als Nächstes die Umstellung der Linie 10 zwischen Bern Bahnhof und Schliern auf Doppelgelenktrolleybusse.