Beschuldigte Ärztin erscheint nicht am Bezirksgericht Meilen

Keystone-SDA

Eine Ärztin, die ihre demente Mutter vernachlässigt haben soll, ist am Donnerstag nicht am Bezirksgericht Meilen aufgetaucht. Es war schon das zweite Mal, dass sie den Prozess platzen liess. Verhandelt wird trotzdem.

(Keystone-SDA) Das Gericht führt nun eine Abwesenheitsverhandlung ohne Öffentlichkeit durch. Ob es am Donnerstag noch zu einem Urteil kommen wird, ist offen. Warum die Ärztin zum wiederholten Mal nicht am Prozess auftauchte, ist nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 60-Jährigen vor, ihre bettlägerige Mutter so stark vernachlässigt zu haben, dass diese in ihren eigenen Exkrementen und durchnässten Bettlaken habe liegen müssen.

Die einzige Pflege soll die Mutter unter der Woche morgens von einer Pflegehilfe bekommen haben. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine bedingte Geldstrafe sowie eine Busse für die 60-Jährige.