Betrunkene Autofahrerin in Schattdorf UR erwischt

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Uri hat in der Nacht auf Freitag eine betrunkene Autofahrerin in Schattdorf angehalten. Bei einer Probe wies sie einen Alkoholwert von umgerechnet 2,2 Promille auf. Zudem war sie ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

(Keystone-SDA) Eine Patrouille kontrollierte die Lenkerin kurz nach 1.30 Uhr, schrieb die Polizei am Freitag in einer Mitteilung.

«Bereits beim Öffnen des Fahrzeugs stellten die Polizisten starken Alkohlgeruch fest», hiess es darin weiter.

Die Polizei untersagte der 42-Jährigen die Weiterfahrt. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft Uri angezeigt.