Bettingen BS verbucht irrtümlicherweise zu hohe Steuererträge

Bettingen BS hat die Steuererträge über drei Jahre fälschlicherweise um insgesamt 19,5 Millionen Franken zu hoch ausgewiesen. Die Gemeinde korrigiert nun die Verbuchung, wie sie am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Grund für den Fehler war eine falsch zugeordnete Position der kantonalen Steuerabrechnung in den Jahren 2022 bis 2024. Der Gemeinderat legt die notwendigen Korrekturen im Frühling dem Bettinger Stimmvolk zur Genehmigung vor. Im Budget 2026 ist die Höhe der zu erwartenden Steuern um 5 Millionen Franken reduziert, was zu einem Defizit von 1,7 Millionen Franken führt.

Der Gemeinderat teilte mit, dass für Bettingen jedoch kein «direkter finanzieller Schaden» entstanden sei. Die Basler Landgemeinde könne mit den tatsächlich zur Verfügung stehenden Steuererträgen die anstehenden Ausgaben und Investitionen begleichen. “Wichtig ist uns zu betonen, dass sich für die Bewohnerinnen und Bewohner von Bettingen nichts ändert», liess Gemeindepräsident Nikolai Iwangoff verlauten.