Bis zu 1000 Teilnehmende an Weltfrauentag-Demo in Basel

Keystone-SDA

Zeitweise über 1000 Personen haben am Sonntag anlässlich des Weltfrauentags in Basel demonstriert. Die unbewilligte Kundgebung verlief friedlich, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt auf Whatsapp schreibt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Centralbahnplatz verhinderte die Polizei ein Eindringen der Demonstrierenden in den Bahnhof Basel SBB, wie sie schreibt. Dabei habe sie einen leeren Warnschuss aus einem Reizstoffgewehr abgegeben.

Rund 600 Personen versammelten sich zunächst am Sonntagnachmittag um 14.00 Uhr am Marktplatz, wo es Reden und Tänze gab, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. „Fintas kämpfen Hand in Hand – feministisch militant“ oder „Unsere Körper, unsere Leben“ stand auf Transparenten geschrieben. Die Polizei war vor Ort, hielt sich aber im Hintergrund auf, wie vor Ort zu sehen war.

Die Demonstration fand zeitgleich wie der Bummelsonntag statt. Die Kundgebung setzte sich um 14.45 Uhr via Freie Strasse in Bewegung und machte Halt am Barfüsserplatz. Es kam zu Umleitungen und Verspätungen im Tramverkehr. Unbekannte besprayten eine Filiale der Confiserie Läderach.

Laut der Polizei sei es an diversen Gebäuden zu Farb- und Kreideschmierereien gekommen. Auch seien Plakate angebracht worden.