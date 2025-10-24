Blatten präsentiert Pläne für Wiederaufbau in Partnergemeinde Köniz

Keystone-SDA

Gut fünf Monate nach dem Bergsturz von Blatten VS lädt die Gemeinde Köniz zu einem Solidaritätsabend mit ihrer Partnergemeinde. Deren Gemeindepräsident Matthias Bellwald und der Walliser Ständerat Beat Rieder werden am 6. November ihre Pläne für den Wiederaufbau präsentieren.

Das teilte die Gemeinde Köniz am Freitag mit. Die Behörden und die Bevölkerung von Blatten wollen ihr Dorf bis 2030 wieder aufbauen. Bellwald und Rieder wollen im Schloss Köniz die Zukunft von Blatten anschaulich machen, den Stand der Arbeiten erläutern und über aktuelle Herausforderungen sprechen.

Am Anlass werden die beiden Gemeinden zudem das 60-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft feiern. Seit 1965 gibt es regelmässige Kontakte zwischen den Behörden.

Köniz hat das Walliser Bergdorf bei der Realisierung verschiedener öffentlicher Projekte unterstützt. Auch die Zivilschutzorganisation Köniz war wiederholt in Blatten im Einsatz, beispielsweise bei Aufräumarbeiten nach Unwettern und Lawinenschäden oder beim Ausbessern von Wanderwegen.

Das Bergdorf im Lötschental ist Ende Mai 2025 zu grossen Teilen von einem Bergsturz verschüttet und zerstört worden. Im September wurde der Spatenstich für den Bau eines neuen Dorfs gesetzt. Die symbolische Handlung fand nahe der Ruine des zerstörten Gemeindehauses statt.