Brand auf Schrottplatz in Buchs ZH verursacht hohen Sachschaden

Keystone-SDA

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Ein Brand auf einem Auto-Schrottplatz hat am Dienstag zu einer grossen Rauchsäule über Buchs ZH geführt. Es entstand grosser Sachschaden, verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand.

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(Keystone-SDA) Das Feuer brach gegen 16 Uhr aus und erfasste rasch eine Industriehalle, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagabend mitteilte. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen.

Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz und brachten den Brand nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Die Arbeiter des Betriebs konnten sich laut der Mitteilung rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein nahegelegener Pferdehof wurde evakuiert.

Die Warn-App Alertswiss wies die Bevölkerung im Furttal an, die Fenster zu schliessen. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch, hiess es in der Warnung, die um 18.45 Uhr wieder aufgehoben wurde. Eine akute Gefahr hat laut der Polizei zu keiner Zeit bestanden.

Der Bahnverkehr auf der angrenzenden Strecke musste für mehrere Stunden unterbrochen werden. Spezialistinnen und Spezialisten stellten sicher, dass keine umweltschädlichen Flüssigkeiten oder Löschwasser in die Umgebung gelangten. Die Brandursache wird nun ermittelt.