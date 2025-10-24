Brand im Dachstock eines leerstehenden Firmengebäudes in Langendorf

Keystone-SDA

Der Dachstock eines leerstehenden Firmengebäudes auf dem Delta-Areal in Langendorf SO ist am Donnerstagabend ein Raub der Flammen geworden. Es gab keine Verletzten. Das Gebäude soll für einen Neubau abgebrochen werden. Die Polizei klärt die Brandursache.

(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 20 Uhr alarmiert und bei ihrem Eintreffen stand der gesamte Dachstock bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Die rund 80 Angehörigen der Feuerwehren Langendorf, Solothurn und Biberist hätten umgehend mit dem Löscheinsatz begonnen.

Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht worden. Beim Brandobjekt handelt es sich um ein unbewohntes Gebäude, das wegen eines geplanten Neubaus zeitnah abgerissen werden soll. Spezialisten der Kantonspolizei haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.