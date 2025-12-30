The Swiss voice in the world since 1935
Brand in Beringen SH führt zu starkem Rauch

Keystone-SDA

In Beringen im Kanton Schaffhausen ist am Dienstagabend eine Entsorgungsanlage in einer Halle in Brand geraten. Es bildete sich starker Rauch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Angaben zu Einzelheiten konnte die Schaffhauser Polizei kurz vor 20.00 Uhr noch keine machen. Die Feuerwehr stehe im Einsatz, die Arbeiten seien noch im Gange, teilte sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Wegen des Rauches forderten die Behörden die Bevölkerung via die Warn-App Alertswiss auf. Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Man solle sich nicht ins betroffene Gebiet begeben, rieten sie zudem.

