Brand in Restaurant in Wittenbach SG verursacht hohen Schaden

Keystone-SDA

In einem Restaurant in Wittenbach SG ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, aber es entstand hoher Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand an der Hofenstrasse ging kurz nach 17.15 Uhr bei der Notrufzentrale ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden diese im Parterre der Liegenschaft einen Brand und starke Rauchentwicklung vor.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner hatten die Liegenschaft laut der Mitteilung bereits selbstständig verlassen. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern.

Die Brandursache war zunächst unklar, wobei die Polizei von einem Brandausbruch im Küchenbereich ausgeht. Die Staatsanwaltschaft beauftragte das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei mit der Untersuchung.