Brand richtet in Döttinger Gewerbegebäude grossen Sachschaden an

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Gewerbegebäude im aargauischen Döttingen ist in der Nacht auf Sonntag grosser Schaden entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr wurde kurz nach 01.30 alarmiert, dass es in dem Gebäudekomplex einer ehemaligen Schreinerei am Hirschenweg brenne. In dem Gewerbegebäude sind eine Autowerkstatt und ein Autohandelsbetrieb sowie ein Möbelgeschäft unterbracht, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dach. Rund 200 Feuerwehrangehörige bekämpften den Brand und konnten verhindern, dass er sich auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Bei dem Brand entwickelte sich starker Rauch. Die Bevölkerung wurde über den Warndienst Alertswiss dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen, wie sie weiter mitteilte. Den Sachschaden bezifferte sie als gross, genauere Angaben liessen sich aber noch nicht machen, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-sda am Sonntag.

Für die Löscharbeiten musste die Umfahrungsstrasse gesperrt werden. Die Massnahme bleibt wegen dringender Abbrucharbeiten weiterhin aufrecht. Der Verkehr wird umgeleitet.