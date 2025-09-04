The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Buchprojekt über die Wirtschafts- und Industriegeschichte von Biel

Keystone-SDA

Die grossen industriellen und sozialen Entwicklungen der Stadt Biel und ihrer Region nachzeichnen: Das will ein zweisprachiges Buchprojekt, das am Donnerstag vorgestellt wurde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Hinter dem Projekt steht der Verein Wirtschafts-, Industrie- und Sozialgeschichte. Das Werk werde Ende 2027 abgeschlossen sein, sagte Projektleiter Gérard Duc vor den Medien. Es würden gleichzeitig zwei Bücher erscheinen, eines auf Deutsch und eines auf Französisch, und jedes werde mehr als 560 Seiten umfassen.

«Das Budget beläuft sich auf rund 720’000 Franken», erklärte der ehemalige Bieler Stadtpräsident und Präsident des Vereins, Hans Stöckli. Ein Drittel dieses Betrags stammt von der öffentlichen Hand, ein weiteres Drittel von Stiftungen und ein letztes Drittel soll von Unternehmen kommen.

Thematisches Inhaltsverzeichnis

Das Buch ist in drei thematische Teile gegliedert, die unabhängig voneinander gelesen werden können: Entstehung einer regionalen Industriemetropole, Entwicklung der Wirtschaftsstruktur und Wirtschaft und Politik. Wissenschaftlich beraten werden die Projektleitenden vom Historiker Laurent Tissot.

Wirtschaftliche Entwicklungen stünden in Wechselwirkung mit einer Vielzahl anderer Faktoren: soziale Strömungen, technische Entwicklungen, soziale Bedingungen, Modetrends, wissenschaftliche Entdeckungen, politische Machtverhältnisse und kulturelle Veränderungen, so die Autoren des Projekts.

Stärkung des kollektiven Vertrauens

Die Stadtpräsidentin von Biel, Glenda Gonzalez Bassi, betonte die Innovationsfähigkeit der Region: «Dieses Buch zeugt von der Fähigkeit unserer Region, Herausforderungen anzunehmen und Krisen zu überwinden.» Die Geschichte trage dazu bei, das kollektive Vertrauen zu stärken.

«Die französischsprachige Identität der Stadt Biel ist mit der Industriegeschichte und der Entwicklung der Uhrmacherei verbunden», betonte die Präsidentin des Rates für französischsprachige Angelegenheiten (CAF) Ariane Tonon.

«Dieses Buch füllt eine Lücke und hilft uns zu verstehen, wie die Industrie die Region geformt hat», bemerkte seinerseits der Direktor der regionalen Wirtschaftskammer Grand Chasseral, Patrick Linder.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft