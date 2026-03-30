Buckelwal soll nachmittags zum Wegschwimmen animiert werden

Keystone-SDA

Der Buckelwal, der sich vor der deutschen Stadt Wismar im flachen Wasser der Ostsee befindet, soll heute noch einmal zum Wegschwimmen angeregt werden.

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(Keystone-SDA) Der Wasserstand soll im Laufe des Nachmittags wieder um etwa 30 Zentimeter ansteigen, wie das Deutsche Meeresmuseum mitteilte. Dann wolle das Expertenteam vor Ort versuchen, den Wal nochmals zu animieren. «Dies erfolgt durch Klatschen mit dem Paddel auf das Wasser, da der Wal keinesfalls berührt werden sollte», sagte eine Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums. «Der Wal ist sehr geschwächt. Die Atemfrequenz hat sich verlangsamt, und die Haut weist Sekundärinfektionen auf.»

Der Buckelwal war in der vergangenen Woche zunächst auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) gestrandet. Von dort wurde er befreit. Wenig später setzte er vor Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) erneut auf, schwamm sich aber zunächst frei. Kurz danach tauchte er in der Nähe wieder auf und liegt seitdem dort in etwa zwei Meter tiefem Wasser. Der Gesundheitszustand des 12 bis 15 Meter langen Wals ist den Experten zufolge nicht gut.