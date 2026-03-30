The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bund hebt Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe auf

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hebt die Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe per 1. April auf. Die Ansteckungsgefahr für Hausgeflügel durch Wildvögel ist gesunken, da der Vogelzug weitgehend abgeschlossen ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Seit Mitte Februar seien in der Schweiz keine neuen Fälle bei Wildvögeln mehr festgestellt worden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Montag mit.

Das BLV hatte die Schutzvorkehrungen im November 2025 verstärkt. Dies nachdem zunächst regionale Beobachtungsgebiete festgelegt worden waren. Dazu zählte etwa die Region Untersee ab Kreuzlingen TG oder die Region Solothurn entlang der Aare.

Die Schutzvorkehrungen sollten den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindern. Dazu zählten etwa die Beschränkung des Auslaufs auf geschützte Bereiche sowie Einschränkungen für Geflügelmärkte.

Geflügelhaltende bleiben dennoch zur Wachsamkeit aufgerufen. Bei verdächtigen Symptomen wie Atembeschwerden oder einem Rückgang der Legeleistung sollen sie einen Tierarzt informieren. Die Bevölkerung soll tote Wildvögel nicht berühren, sondern der Polizei oder der Wildhut melden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft