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Bundesrat verabschiedet Strategie gegen Hitze und Trockenheit

Keystone-SDA

Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Strategie und einen Aktionsplan zur Anpassung der Schweiz an den Klimawandel verabschiedet. Er beschloss zudem zusätzliche Massnahmen gegen Hitze und Trockenheit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die vom Bundesrat genehmigte Strategie und der Aktionsplan legen laut der Mitteilung die Ziele und Prioritäten für die Anpassung an den Klimawandel auf Bundesebene fest. Sie umfassen 30 Handlungsfelder und 56 Massnahmen für 2026 bis 2031.

Die Strategie basiert auf der Klimarisikoanalyse 2025 des Bundesamts für Umwelt (BAFU) sowie Klimaszenarien von Meteoschweiz und der ETH Zürich. Im Zentrum stehen der Schutz der Bevölkerung vor Hitze und das Wassermanagement bei Trockenheit.

Bereits Ende August beschloss der Bundesrat punktuelle Massnahmen im Kampf gegen Hitze und Trockenheit. Nun hat er etwa auch beschlossen, dass hitzebedingte Todesfälle und Spitaleintritte besser erfasst werden sollen. Zudem soll ein Konzept zur Überwachung von Kühlanlagen mit Legionellenrisiko erarbeitet werden.

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