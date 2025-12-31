Bundesratsfoto 2026 symbolisiert Jugend und Kollegialität

Keystone-SDA

Das offizielle Bundesratsfoto 2026 soll die Kollegialität der Regierung und das Vertrauen in die junge Generation symbolisieren. Es wurde von vier Fotografie-Studierenden aus der Westschweiz realisiert.

(Keystone-SDA) Bundespräsident Guy Parmelin habe damit eine «frische Perspektive – eine Perspektive der jungen Generation» zeigen wollen, teilte die Bundeskanzlei am Mittwoch mit. Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron von der Berufsfachschule Vevey setzten das Projekt um.

Entstanden ist ein lebhaftes Bild mit sieben strahlenden Bundesrätinnen und Bundesräten und dem Bundeskanzler im repräsentativen Salon de la Présidence, gleich neben dem Sitzungszimmer des Bundesrats. Wie üblich wurde der neue Bundespräsident in der Mitte der Aufnahme und im Vordergrund platziert.

Ein im bequemen Ledersessel sitzender Parmelin wird flankiert von seinen Amtskollegen Beat Jans und Martin Pfister, die ebenfalls auf gleichen Sesseln sitzen. Ignazio Cassis und Bundeskanzler Viktor Rossi haben lässig auf den Sessellehnen von Parmelin respektive Jans Platz genommen. Etwas steif steht Albert Rösti dahinter. Die Herren tragen alle dunkle Anzüge. Die beiden Bundesrätinnen stehen unauffällig nebeneinander hinter Parmelin und Pfister.

Lebhaft wird das Bild insbesondere dadurch, dass die vier Studierenden durch eine Bildüberlagerung auch selber auf dem Foto zu sehen sind. Einer zieht im Hintergrund einen grossen weissen Vorhang auf und macht den Blick aus dem Bundeshaus frei. Zwei der Beteiligten spiegeln sich bei ihrer Arbeit in einem goldenen grossen Spiegel im Bildhintergrund. Die vierte Person sitzt durch eine offene Tür sichtbar im einem Nebenzimmer vor einem Bildschirm und kontrolliert und bearbeitet vermutlich das Foto.

Auch andere Jugendliche waren laut Medienmitteilung in das Projekt involviert: Lernende der Bundeskanzlei und des Departements von Wirtschaftsminister Parmelin machten beim Test-Shooting als Statistinnen und Statisten mit. Und ein Mediamatik-Lernender der Bundeskanzlei erstellte das Video, das einen Blick hinter die Kulissen der Produktion wirft.

Das offizielle Foto des Bundesrates wurde in einer Auflage von 35’000 Exemplaren gedruckt und kann unter www.admin.ch heruntergeladen oder bestellt werden.

