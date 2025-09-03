The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Céline Dion musste ihren Auftritt am ESC im letzten Moment absagen

Keystone-SDA

Céline Dion wollte am Eurovision Song Contest ESC in Basel singen, musste ihren Auftritt aber aus gesundheitlichen Gründen in letzter Minute absagen. Dies hat der "Blick" am Mittwoch mit Berufung auf einen Artikel in der Zeitung "Le Parisien" berichtet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Über einen möglichen Auftritt der berühmten kanadischen Sängerin am ESC-Finale vom 17. Mai in Basel war bis zum letzten Moment viel spekuliert worden. Er blieb aber zur Enttäuschung zahlreicher Fans aus.

Jetzt hat die französische Zeitung «Le Parisien» Details dazu veröffentlicht. Dion sei tatsächlich willens gewesen, am Anlass aufzutreten und auch tatsächlich angereist, heisst es. Doch kurz vor dem Auftritt habe die Sängerin einen Anfall erlitten, so dass sie den Auftritt in letzter Minute habe absagen und mit ihrem Privatjet zurück nach Las Vegas fliegen müssen.

Céline Dion leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die Muskelsteifheit und Krämpfe nach sich zieht. Weil Dion im Juli 2024 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris dennoch aufgetreten war, hofften viele Fans, dass sie auch am ESC in Basel singen werde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft