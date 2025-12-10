Christina Hänni berichtet von Kinderbetreuungsausfall

Keystone-SDA

Christina und Luca Hänni müssen seit eineinhalb Wochen auf Kinderbetreuung verzichten. "Da ist alles ein bisschen durcheinander geraten bei uns", sagte Christina Hänni in ihrer Instagram-Story.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden würden Vollzeit arbeiten, weshalb der Ausfall der Kinderbetreuung besonders gravierend sei. «Wir haben es mega gut geregelt als Team, ich bin stolz auf uns», sagte Hänni über sich und ihren Mann. «Wir mussten beide jonglieren.» Eltern, die auf Kitabetreuung angewiesen seien, wüssten, wovon sie spreche.

Hinzu komme, dass die rund eineinhalbjährige Tochter derzeit sehr anhänglich und auf die Mutter fixiert sei. «Ich habe schon gehört, dass in diesem Alter so die Autonomiephase anfängt», sagte Hänni weiter.

Wegen des Trubels hätten es die beiden nicht geschafft, diese Woche eine weitere Folge ihres Podcasts «Don’t Worry Be Hänni» aufzunehmen. Die Profitänzerin versprach jedoch, dass das Paar bald sogar zu Weihnachten mit einer Folge zurück sein werde.