Christina Hänni nach Geburt «ein Jahr wie in einem Tunnel»

Keystone-SDA

Der deutschen Profitänzerin Christina Hänni hat das erste Jahr als Mutter ziemlich zu schaffen gemacht. In einem Instagram-Post sagt die Frau des Berner Sängers Luca Hänni, sie habe sich unter Druck gesetzt und rasch wieder "die Alte" sein wollen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Doch das habe nicht geklappt, und sie sei «mit den Gedanken über ein Jahr wie in einem Tunnel» gewesen – «wie unter Wasser». Sie habe zugehört und doch nicht zugehört, sei «nicht bereit» gewesen für alles, was nicht ihre Tochter betroffen habe. Wie im Nebel habe sie sich eine Zeit lang gefühlt.

Nun aber habe sich der Nebel gelichtet, schreibt die 35-Jährige, wie der «Blick» am Samstag online berichtete. Sie erzähle auf Instagram von ihrem Befinden, um anderen in dieser Situation zu helfen. «Ich komme selbst aus dem professionellen psychologischen Bereich und war nicht in der Lage, es zu sehen oder etwas zu tun.»

«Seid also lieb zueinander und schaut zwei mal hin», schreibt Christina Hänni, die im Juni 2024 ihre Tochter zur Welt brachte.

Eine Followerin antwortete Christina Hänni: «Ich brauchte bei beiden Kindern gut 2 Jahre, um mich wieder zu finden!» Nach drei Herzchen fügte die Followerin an: «Lass dir Zeit».