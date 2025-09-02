Cousin von Ex-Miss-Schweiz Rinderknecht modelt

Mit seiner Cousine, Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht, hat Jesse Rinderknecht die Modewelt aus der Ferne beobachtet. Nun ist er mitten drin. Der 21-Jährige wurde durch Zufall entdeckt und angelte sich sogleich einen Auftrag in Paris, wie "Blick" weiss.

(Keystone-SDA) «Plötzlich war ich in Paris, in Marmorpalästen, umgeben von grossen Namen, und probierte Kleider an, die Tausende Franken wert sind», sagt Jesse Rinderknecht in der Dienstagsausgabe der Zeitung. Er lief an der Paris Fashion Week über den Laufsteg. «Es war alles so surreal», erinnert er sich.

Wie es dazu kam, könnte einem Film entsprungen sein. Eigentlich wollte der Zürcher nach Spanien zum Surfen. Mit seinem Oldtimer fuhr Rinderknecht durch Frankreich und entschied sich spontan für einen Halt an einem Motorradfestival in Biarritz im Westen des Landes. Kaum war er angekommen, sprach ihn ein Model-Scout an, wie er der Zeitung erzählt.

Tamy Glauser prüft die Verträge

Bereits zwei Tage nach seiner Entdeckung stand Rinderknecht in einem Showroom und bekam vom Label Celine den Zuschlag für die Fashion Week in der französischen Hauptstadt. «Diese Welt war komplett neu und überwältigend für mich.» Unterstützung bekam er von zuhause. Die Ex-Freundin seiner Cousine, Model Tamy Glauser, schaute sich seine Verträge durch.

«Am liebsten möchte ich meine beiden Leidenschaften Grafikdesign und Moden miteinander kombinieren», sagt Rinderknecht zu seinen Träumen. Zunächst trägt er aber vor allem einen Tarnanzug, denn erst schliesst er die Rekrutenschule ab.