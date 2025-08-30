The Swiss voice in the world since 1935
Dach von Einfamilienhaus in Niedergösgen SO in Flammen

Keystone-SDA

Im solothurnischen Niedergösgen hat am Samstagmorgen das Dach eines Einfamilienhauses gebrannt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

(Keystone-SDA) Die Meldung zu dem Feuer traf kurz nach 10.15 Uhr bei der Kantonspolizei Solothurn ein, wie diese am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brand in der Folge rasch unter Kontrolle gebracht.

Das Einfamilienhaus war den Angaben zufolge vorerst nicht mehr bewohnbar. Es sei hoher Sachschaden entstanden. Warum der Band ausbrach, war zunächst unklar. Spezialisten der Polizei nahmen Untersuchungen auf.

