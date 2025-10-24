Dan Steiner wird Chefredaktor des «Journal du Jura»

Keystone-SDA

Dan Steiner wird neuer Chefredaktor des "Journal du Jura" in Biel. Er folgt am 1. November auf Laurent Kleisl, der in Zukunft die Redaktion des neuen TV-Lokalsenders Canal B führt.

(Keystone-SDA) Wie BNJ Multimédia am Freitag mitteilte, arbeitet Steiner seit 2013 beim «Journal du Jura» und ist seit 2021 stellvertretender Chefredaktor. In dieser Funktion habe der 38-Jährige zur Weiterentwicklung der Tageszeitung und zur Stärkung ihrer regionalen Verankerung beigetragen.

Steiners Ernennung erfolgt in einer Phase des Umbruchs in der lokalen Medienlandschaft. Vor einem Monat wurde bekannt, dass Gassmann Media ihren 50-Prozent-Anteil am «Journal du Jura» und am Regionalradiosender RJB an die neue Gesellschaft Jura Media SA verkauft. Diese ist künftig zusammen mit der jurassischen Gruppe BNJ Miteigentümerin der beiden Medienhäuser.