Das Schulhaus Zentral in Hochdorf LU kann saniert werden

Das als erhaltenswert eingestufte Schulhaus Zentral in Hochdorf LU wird erweitert und saniert und dessen Erscheinung an den Originalzustand der späten 1950er-Jahre zurückgeführt. Die Stimmberechtigten haben den Baukredit von 6,8 Millionen Franken gutgeheissen.

(Keystone-SDA) Das Vorhaben wurde deutlich mit einem Ja-Stimmenanteil von 77,4 Prozent (2227 zu 652 Stimmen) angenommen, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 46,7 Prozent. Damit können die Bauarbeiten wie geplant in der zweiten Hälfte 2026 durchgeführt werden.

Das Schulhaus Zentral, in dem die dritte bis sechste Klasse unterrichtet wird, ist rund 65 Jahre alt und wurde nie umfassend saniert. Es bildet mit den Schulhäusern Peter Halter und Arena die Schulanlage West. Deren Gebäude sind als schützens- oder erhaltenswert eingestuft. Schon nur dies habe allfällige Neubaupläne zum vornherein obsolet gemacht, erklärte der Gemeinderat.

Der historische Stahlbetonbau solle modernisiert und um zusätzliche Gruppenräume erweitert werden. Die historische Erscheinung des Baus solle in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege möglichst originalgetreu rekonstruiert werden, teilte der Gemeinderat mit. Die Erweiterung solle an der Ostfassade realisiert werden und sich in einer klaren Linie vom alten Bau abgrenzen.